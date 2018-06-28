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В Кузнецке при ремонте гимназии рабочие нашли необычный предмет

28 июня в 15:23 474 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области при ремонте гимназии № 1 обнаружили оружие — наган в кобуре.

Как сообщили журналистам телеканала «Экспресс» рабочие, оружие нашли во время расчистки чердака.

«Во время очистных работ, когда грузили мусор в мульду лопатой, случайно обнаружил железный предмет. Поднял его, очистил, оказалось, что это старинный револьвер», — рассказал Руслан Долотин.

При осмотре выяснилось, что револьвер заряжен. Как наган оказался на чердаке учебного заведения, предстоит выяснить экспертам.

Стоит отметить, что трехэтажный кирпичный корпус гимназии — один из старейших в городе. Он был построен в 1909 году на пожертвования состоятельных горожан.

Фотография: фото предоставлено телеканалом "Экспресс"

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