Как не допустить переутомления. Советы специалиста

О том, как важно соблюдать правильный режим работы и отдыха, рассказывает врач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

Оптимальный режим труда и отдыха является одним из главных компонентов здорового образа жизни и важнейшим условием для поддержания отличной работоспособности человека. Под таким режимом подразумевают определенный ритм чередования и длительность периодов труда и отдыха.

Труд физический и умственный при хорошо организованном трудовом процессе чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат и на весь организм человека.

Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. Напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и преждевременному старению.

Интересная и любимая работа выполняется легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями человека.

Для того, чтобы сохранить высокую работоспособность, надо до работы организовать свое рабочее место, все необходимое подготовить заранее. Работоспособность человека в течение дня меняется, достигая наибольшей интенсивности в периоды от 10 до 13 и от 16 до 20 часов. Поэтому умственную работу надо выполнять в период наибольшей работоспособности.

Всем людям, выполняющим различные работы, необходимы дополнительные перерывы, кроме обеденных. Время их установления, равно как и продолжительность, определяется характером работы. Чем более тяжелый и напряженный труд выполняет человек, тем раньше после начала рабочего дня ему стоит сделать регламентированный перерыв. Длительность такой паузы может колебаться от пяти до десяти минут. А рекомендуемая продолжительность обеденного перерыва — один час.

Отдых во время перерывов нужно организовывать рационально. Если человек занимается сидячей и/или монотонной работой, ему рекомендуется немного размяться. Активный отдых подстегнет деятельность мозга и поможет ему работать более эффективно.

Если же вы выполняете тяжелую физическую работу, отдохнуть можно и сидя, в хорошо проветриваемом помещении. Если вы долго напрягали свое зрение, то надо дать отдых и ему, проделав несколько несложных упражнений, чтобы глаза отдохнули, особенно, если ваша работа сопряжена с компьютером.

Отдых — состояние покоя или такого рода деятельность, которая снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности. Недостаточный отдых ведет к развитию утомления, а длительное отсутствие полноценного отдыха к переутомлению, что снижает защитные силы организма и может способствовать возникновению различных заболеваний, снижению или потере трудоспособности. Переключение с одного вида работы на другой, чередование умственной деятельности с легким физическим трудом устраняет чувство усталости, является своеобразной формой отдыха.

Пассивный отдых (состояние полного покоя) целесообразно чередовать с активным отдыхом для наиболее быстрого восстановления работоспособности после утомительного физического или умственного труда.

Выбор рационального режима отдыха определяется многими факторами, в частности условиями труда, возрастом и т. д.

С целью улучшения функционального состояния организма, поддержания высокого уровня трудоспособности и сохранения здоровья работающих в режим рабочего дня ежедневно включается производственная гимнастика, которая направлена на компенсацию недостатка двигательной активности.

Огромная ошибка многих взрослых людей состоит в неумении организовать свой собственный отдых после работы. Он не должен означать состояния полного покоя, пассивный отдых возможен лишь после значительного физического переутомления.

Вид отдыха после работы должен быть противоположным характеру деятельности. Так, после напряженной умственной работы можно посетить кино, либо театр, отправиться на прогулку в парк. Такой отдых будет куда более полезным, чем безделье. Полностью отвлечься от работы поможет переключение на другой вид деятельности.

Задумываясь об организации ежедневного, а также еженедельного отдыха, нужно сделать так, чтобы он сочетался с нахождением на свежем воздухе. В выходной день лучше обеспечить себе максимальное пребывание на улице — отправиться в лес или к реке, собрать грибы и ягоды, зимой же можно кататься на лыжах и коньках. Такая смена деятельности поможет отвлечь нервную систему и обеспечить весь организм кислородом.

В период отпуска для более эффективного отдыха рекомендуется полностью уйти от обычных занятий, изменить обстановку. Очень полезно пребывание во время отдыха на природе — в лесу, у реки, у моря, сочетание отдыха с закаливанием организма, воздушными и солнечными ваннами, туристическими походами, занятиями физкультурой и спортом.

Отдых человека обеспечивает и ночной сон, качество которого влияет на нашу повседневную активность. Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека 7,5−9 часов.

Несоблюдение режима труда и отдыха может привести к снижению производительности труда. Кроме того, это чревато травматизмом и возникновением самых разных проблем со здоровьем: от синдрома хронической усталости и до серьезных заболеваний сердца.

Детей с раннего возраста нужно учить правильно отдыхать и чередовать нагрузки умственные с физическими. Это поможет им вырасти здоровыми и успешными людьми.