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В сети Tele2 в 100 раз вырос трафик болельщиков из Аргентины и Перу

28 июня в 16:33 226 просмотров
, которые регистрировались в сети компании в первые две недели главного спортивного события лета. Особый рост голосового и интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Латинской Америки.

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Tele2 подвела итоги роуминговой активности иностранных болельщиков, которые регистрировались в сети компании в первые две недели главного спортивного события лета. Особый рост голосового и интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Латинской Америки.

Tele2 составила список стран, туристы из которых генерировали наибольший интернет-трафик в сети оператора 14−28 июня. Накануне старта главного футбольного первенства в пятерке лидеров доминировали гости из Северной и Южной Америки. США, Аргентина и Мексика заняли 1-е, 3-е и 4-е места в рейтинге, а вот Китай и Саудовская Аравия оказались на второй и пятой позиции списка.

К концу второй недели состав стран, путешественники из которых скачали наибольший объем дата-трафика, остался почти прежним, однако изменилось распределение мест: Аргентина и Мексика вышли на первые позиции, США с первого места сместились на третье. В то же время последние позиции в рейтинге принадлежат Китаю и «новичку» списка — Дании.

За две недели главного футбольного первенства интернет-трафик абонентов Аргентины вырос в 100 раз по сравнению с январем-маем 2018 года. Особенный всплеск наблюдался на второй неделе мундиаля: по сравнению с первой дата-трафик вырос на 25%. Наибольший объем мегабайтов аргентинцы скачали 21 июня, когда состоялась неудачная для команды Лионеля Месси игра с Хорватией, и на следующий день после нее. В день игры с Нигерией, которая дала Аргентине путевку в 1/8 финала, интернет-трафик латиноамериканских болельщиков вырос на 21% по сравнению с первой неделей футбольного первенства. Пик интернет-активности абонентов Нигерии также пришелся на 26 июня, день решающей игры с Аргентиной.

Среди стран, которые показали набольший рост трафика по сравнению с пятью первыми месяцами года, оказались Перу, Мексика, Египет и Исландия. За две недели мундиаля роумеры из Перу скачали в 100 раз больше мегабайтов, чем за январь-май 2018 года. Почти так же активны болельщики из Мексики: их дата-трафик вырос в 87,5 раза по сравнению с январем-маем 2018 года. Помимо мобильного интернета, фанаты из Египта активно пользовались голосовыми вызовами, особенно в день матча с Россией и на следующий день: за двое суток продолжительность исходящих звонков превысила общее число минут за январь-май 2018 года. Дата-трафик абонентов Исландии вырос в 80 раз по сравнению с пятью первыми месяцами года.

Кроме того, в дни футбольного первенства услугами Tele2 активно пользуются абоненты Панамы, Марокко, Сенегала, которые нечасто приезжают в Россию.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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