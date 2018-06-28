В Пензе обсудили меры противодействия идеологии терроризма

Как сообщает пресс-центр областного правительства, участники мероприятия обсудили деятельность антитеррористических комиссий ряда районов по противодействию идеологии терроризма.

«В 2017 году в Пензенской области раскрыто шесть преступлений экстремистского характера, задержано два участника националистического движения и один приверженец радикального ислама», — сообщил губернатор.

Он отметил, что местные власти должны владеть информацией, знать реальную ситуацию и взаимодействовать с религиозными объединениями. Глава региона обратил внимание членов комиссии на необходимость постоянного анализа общественно-политической ситуации.

«Мониторинг не проводите, а если и проводите — не принимаете мер. Это ваша работа, и она должна быть системной, а критерием оценки деятельности антитеррористических комиссий является обстановка в районе», — сказал он.

Собравшиеся также обсудили антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, безопасность мест отдыха детей в летний период и ряд других актуальных вопросов.