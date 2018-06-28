В Кузнецке к 1 сентября отремонтируют две школы (видео)

Историческое здание гимназии № 1 Кузнецка лишилось своей кровли. Правда ненадолго, ее вместе с несущей конструкцией заменят на новую. На проведение работ выделено более семи миллионов рублей.
«За прошедшую неделю очистили чердачное помещение от мусора. С завтрашнего дня будем очищать левое крыло», — рассказал прораб подрядной организации Владимир Резяпкин.
На полученные средства также отремонтируют парадную лестницу и подведут в некоторые классы воду и канализацию. Ход работ контролирует глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
«Объект очень сложный, старинный и даже при подготовке проектно-сметной документации было достаточно трудно предусмотреть все нюансы, потому что есть много скрытых вещей, которые выясняются в процессе работы», — отметил он.
Кроме гимназии № 1 масштабный ремонт на средства областной программы проведут и в школе № 16.
«Сейчас готовится вся документация на торги. Там будет ремонт кровли, спортивного зала и коридоров», — сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
Капитальный ремонт в школе № 16 и гимназии № 1 должны закончить до 1 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».