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В Кузнецке к 1 сентября отремонтируют две школы (видео)

28 июня в 20:38 138 просмотров
, которое считается памятником истории и культуры регионального значения, заметно обветшало.

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В Кузнецке приступили к капитальному ремонту здания гимназии № 1. Один из старейших в городе трехэтажный кирпичный корпус был построен в 1909 году на пожертвования состоятельных горожан. Несмотря на хорошо сохранившийся фасад за век с небольшим здание, которое считается памятником истории и культуры регионального значения, заметно обветшало.

Историческое здание гимназии № 1 Кузнецка лишилось своей кровли. Правда ненадолго, ее вместе с несущей конструкцией заменят на новую. На проведение работ выделено более семи миллионов рублей.

«За прошедшую неделю очистили чердачное помещение от мусора. С завтрашнего дня будем очищать левое крыло», — рассказал прораб подрядной организации Владимир Резяпкин.

На полученные средства также отремонтируют парадную лестницу и подведут в некоторые классы воду и канализацию. Ход работ контролирует глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Объект очень сложный, старинный и даже при подготовке проектно-сметной документации было достаточно трудно предусмотреть все нюансы, потому что есть много скрытых вещей, которые выясняются в процессе работы», — отметил он.

Кроме гимназии № 1 масштабный ремонт на средства областной программы проведут и в школе № 16.

«Сейчас готовится вся документация на торги. Там будет ремонт кровли, спортивного зала и коридоров», — сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

Капитальный ремонт в школе № 16 и гимназии № 1 должны закончить до 1 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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