В Саратовской области открыли новый туристический маршрут

Как сообщает СарБК, в программе маршрута (0+) — экскурсия, участникам которой расскажут о возникновении источников света и изобретениях, связанными с ним, познакомят их с историей Михайло-Архангельской церкви, в ограде которой располагался фамильный склеп Яблочковых, и предложат прогуляться по берегу пруда, созданного на месте фундамента разрушенного в 30-е годы храма.

В комитете по туризму региона напомнили, что в 1947 году было принято специальное постановление об увековечении памяти Яблочкова.