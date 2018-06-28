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В Саратовской области открыли новый туристический маршрут

28 июня в 17:11 122 просмотра
, физику-электротехнику Павлу Яблочкову.

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В Ртищевском районе Саратовской области начал работу новый туристский маршрут. Он посвящен изобретателю, физику-электротехнику Павлу Яблочкову.

Как сообщает СарБК, в программе маршрута (0+) — экскурсия, участникам которой расскажут о возникновении источников света и изобретениях, связанными с ним, познакомят их с историей Михайло-Архангельской церкви, в ограде которой располагался фамильный склеп Яблочковых, и предложат прогуляться по берегу пруда, созданного на месте фундамента разрушенного в 30-е годы храма.

В комитете по туризму региона напомнили, что в 1947 году было принято специальное постановление об увековечении памяти Яблочкова.


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