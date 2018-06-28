Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумулятор

У хакеров появилась возможность узнать, что именно вы набирали на экране смартфона и какими приложениями пользовались, получив всего лишь аккумулятор гаджета, сообщает телеканал «360».

О новой угрозе безопасности стало известно из документа, который представят на специальном технологическом саммите в Барселоне.

Отмечается, что интеллектуальные аккумуляторы все чаще встречаются в современных смартфонах, они контролируют потребление энергии от приложений и выполняемых пользователем функций, чтобы улучшить отклик на действия и увеличить время автономной работы гаджета. Хакеры могут отслеживать нажатия клавиш виртуальной клавиатуры, веб-истории вызовов, записывать пароли, видеть самые посещаемые веб-сайты, узнавать, когда вы использовали камеру или звонили в последний раз, всего лишь изучив уровни мощности аккумулятора при совершении различных манипуляций с гаджетом.

Специалисты подчеркивают, что злоумышленнику для подобной атаки на смартфон необходим физический контакт с гаджетом и внедрение в аккумулятор микроконтроллера.