Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
В Вологде отремонтируют аварийный мост
В Саратовской области открыли новый туристический маршрут
Россияне рассказали, какой работы желают своим детям
В России ужесточили наказание за торговлю редкими животными
Нейросеть научили ловить магазинных воров
В России хотят сделать номер мобильного телефона аналогом паспорта
Россияне смогут определять условия наследования своего имущества
Заемщикам расскажут об их кредитоспособности
Людям с металлическими пломбами опасно делать МРТ — ученые
Михаил Бабич может стать послом Беларуси — СМИ

Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумулятор

28 июня в 17:29 120 просмотров
, что именно вы набирали на экране смартфона и какими приложениями пользовались, получив всего лишь аккумулятор гаджета, сообщает телеканал «360».

" data-title="Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумулятор — Пенза-пресс, рунет за день">

У хакеров появилась возможность узнать, что именно вы набирали на экране смартфона и какими приложениями пользовались, получив всего лишь аккумулятор гаджета, сообщает телеканал «360».

О новой угрозе безопасности стало известно из документа, который представят на специальном технологическом саммите в Барселоне.

Отмечается, что интеллектуальные аккумуляторы все чаще встречаются в современных смартфонах, они контролируют потребление энергии от приложений и выполняемых пользователем функций, чтобы улучшить отклик на действия и увеличить время автономной работы гаджета. Хакеры могут отслеживать нажатия клавиш виртуальной клавиатуры, веб-истории вызовов, записывать пароли, видеть самые посещаемые веб-сайты, узнавать, когда вы использовали камеру или звонили в последний раз, всего лишь изучив уровни мощности аккумулятора при совершении различных манипуляций с гаджетом.

Специалисты подчеркивают, что злоумышленнику для подобной атаки на смартфон необходим физический контакт с гаджетом и внедрение в аккумулятор микроконтроллера.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...