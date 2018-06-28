Пензенцы смогут платить за коммунальную услугу напрямую поставщику (видео)

Самые значимые изменения действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг обсудили на совещании в областном управлении Госжилстройтехинспекции. Краткий инструктаж провели для руководителей управляющих компаний.

У потребителей появилась возможность, минуя управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, рассчитываться за коммунальные услуги напрямую с поставщиками. Федеральный закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями в России вступил в силу еще в апреле. Тем не менее, не все собственники спешат включиться в новую систему финансовых взаимоотношений.

«Мы 65 домов обслуживаем, 42 дома перешли на новую систему. Остальные приняли решение остаться в нашей квитанции. Мы, конечно, агитировали за переход на прямые договоры. Для нас это плюс, не придется выступать в роли платежных агентов», — пояснил начальник юридического отдела управляющей компании Павел Корчагин.

Чтобы перейти на прямые расчеты собственникам нужно принять решение на общем собрании. Однако инициировать переход могут и сами ресурсники, если у обслуживающих организаций есть задолженности. На совещании в Госжилстройтехинспекции также напомнили, что разработан новый образец квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Его пензенцы могут получить уже в июле. При этом применять обновленный платежный документ или оставить старый будут решать в управляющих компаниях. Специалисты также могут видоизменять платежки по своему усмотрению.

«Если счет за коммунальные услуги выставляет управляющая организация, то все данные будут размещаться в одно бумаге, а если реализованы прямые договоры, жители будут получать платежки от ресурсоснабжающих организаций», — рассказал заместитель начальника управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области Александр Киндаев.

Еще одно новое требование, которое коснется сотрудников управляющих компаний — регулярная проверка подвалов, технических этажей и систем вентиляции. В силу вступила инструкция по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах

«Предписано не реже одного раза в 10 дней проверять загазованность подвалов, погребов, техэтажей с фиксированием результатов», — сказал начальник производственного отдела ресурсоснабжающей организации Андрей Дурашов.

Чтобы замерить концентрацию газа в воздухе специалистам предлагают приобрести специальный прибор — течеискатель-сигнализатор. Его стоимость — порядка 20 тысяч рублей. Ужесточенные меры стали следствием множества аварийных ситуаций, которые связаны с утечкой бытового газа. Наиболее частая причина ЧП — ремонтные работы, при которых происходит повреждение труб, особенно в подъезде или подвале, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

