Минэкономразвития предложило перепроверить требования к бизнесу

Требования к бизнесу, введенные до 2010 года, должны быть пропущены через механизм оценки регулирующего воздействия и часть из них будет отменена.

Об этом «Известиям» сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить права и обязанности инспекторов контрольно-надзорных органов, чтобы снизить коррупционные риски. Эксперты считают, что безболезненно можно отменить около 10% из двух млн обязательных требований, принятых до 2010 года.

При этом бизнес выиграет от отмены части требований до 2,6 трлн рублей, или 3% ВВП. Впрочем, отмечается, что среди требований есть и полезные, например, обязательный медосмотр продавцов магазинов и работников общепита.