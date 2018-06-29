Предложение ЕР по пенсионной системе проработают совместно с правительством

Секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, руководители фракций в Законодательном Собрании области Вадим Супиков и руководитель фракции в Гордуме Владимир Мутовкин приняли участие в расширенном заседании совета руководителей партии. На мероприятии обсуждали предложение правительства по совершенствованию пенсионной системы.

Участники заседания подчеркнули, что главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения пенсионеров.

Правительство представило детальную информацию о реализации внесенного пакета законопроектов. Представители Кабмина РФ также ответили на вопросы депутатского корпуса «Единой России».

По окончании работы дискуссионных площадок перед участниками заседания совета выступил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

По словам Дмитрия Медведева, инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, надо обобщить и проработать совместно с правительством.

«В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста», — сказал он.

Также он поручил Минтруду совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста.

Подводя итоги заседания, секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что, опираясь на предложения регионов, «Единая Россия» выработает ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.

«Мы понимаем, что между первым и вторым чтением законопроекта о совершенствовании пенсионной системы как раз наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений, которые мы будем предлагать фракции «Единой России» в Госдуме», — отметил он.

«Предложения, которые были выработаны, войдут в поручения председателя правительства, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы», — подчеркнул вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.