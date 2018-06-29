Предложение ЕР по пенсионной системе проработают совместно с правительством

Участники заседания подчеркнули, что главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения пенсионеров.
Правительство представило детальную информацию о реализации внесенного пакета законопроектов. Представители Кабмина РФ также ответили на вопросы депутатского корпуса «Единой России».
По окончании работы дискуссионных площадок перед участниками заседания совета выступил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.
По словам Дмитрия Медведева, инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, надо обобщить и проработать совместно с правительством.
«В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста», — сказал он.
Также он поручил Минтруду совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста.
Подводя итоги заседания, секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что, опираясь на предложения регионов, «Единая Россия» выработает ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.
«Мы понимаем, что между первым и вторым чтением законопроекта о совершенствовании пенсионной системы как раз наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений, которые мы будем предлагать фракции «Единой России» в Госдуме», — отметил он.
«Предложения, которые были выработаны, войдут в поручения председателя правительства, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы», — подчеркнул вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.