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Пензенец лишился свободы и компьютера за призыв к экстремизму

29 июня в 10:00 174 просмотра
, которые он размещал в Интернете.

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26-летнего жителя Пензы осудили за призывы к экстремизму, которые он размещал в Интернете.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре мужчина опубликовал на странице в соцсети текст, в котором присутствовал призыв к массовым беспорядкам, смене власти, вооруженному восстанию и всесторонней поддержке тех, кто его осуществляет.

Пензенец признал свою вину, ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в течение года мужчина не имеет права размещать в Интернете тексты и другие материалы. Также у него конфисковали компьютер.

Приговор не вступил в законную силу.


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