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В Пензенской области за неделю клещи покусали 119 человек

29 июня в 10:22 334 просмотра
, которые распространяют клещи через укусы.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили об инфекциях, которые распространяют клещи через укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 986 человек, пострадавших от укусов, 269 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 28 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 589 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 73 из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, за январь-май диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89-%D1%82%D0%B8%D0%BA-paparra-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82-ixodes-2151688/

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