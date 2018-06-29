В Пензенской области за неделю клещи покусали 119 человек

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили об инфекциях, которые распространяют клещи через укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 986 человек, пострадавших от укусов, 269 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 28 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 589 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 73 из них, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, за январь-май диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев.