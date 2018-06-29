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В Пензенской области одна из самых низких в ПФО цена на электричество

29 июня в 10:41 372 просмотра
, что в регионе одна из самых низких в ПФО цена на электричество.

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Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак сообщила о том, что в регионе одна из самых низких в ПФО цена на электричество.

По ее словам, распоряжением правительства РФ утверждены индексы роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области с календарной разбивкой:

— на первое полугодие 2018 года — 0% (рост отсутствует);

— на второе полугодие 2018 года — 3,9% (в целом по всем коммунальным услугам).

В среднем по Пензенской области рост тарифов на отопление с 1 июля составит 3,2%, на горячую воду — 3,6%, на холодную воду — на 3,4%, на водоотведение — на 4,1%, сообщает пресс-центр регионального правительства.

При этом тарифы на электроэнергию для населения остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. С 1 июля 1 кВтч будет стоить 3,39 рублей, для некоторых категорий потребителей — 2,37 рублей за 1 кВтч.

Кроме того, если расходы на ЖКХ в совокупном доходе семьи превышают 22%, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления адресной субсидии. Пензенцам выплатили более 1 млрд 217 млн рублей в качестве мер соцподдержки по оплате квитанций.


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