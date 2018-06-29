Пензенец чудом избежал удара током на дороге. ВИДЕО

Пользователь опубликовал запись с камеры регистратора на видеохостинге YouTube.
На кадрах видно, как у троллейбуса сорвало штанги, и повредилась контактная линия. Посыпались искры, а оголенный провод упал на проезжую часть.
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Пензенского автолюбителя едва не ударило током от троллейбусных штанг. О случившемся он рассказал в Сети.
Пользователь опубликовал запись с камеры регистратора на видеохостинге YouTube.
На кадрах видно, как у троллейбуса сорвало штанги, и повредилась контактная линия. Посыпались искры, а оголенный провод упал на проезжую часть.