Пензенец чудом избежал удара током на дороге. ВИДЕО

Пензенского автолюбителя едва не ударило током от троллейбусных штанг. О случившемся он рассказал в Сети.

Пользователь опубликовал запись с камеры регистратора на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как у троллейбуса сорвало штанги, и повредилась контактная линия. Посыпались искры, а оголенный провод упал на проезжую часть.