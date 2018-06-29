Пензенец чудом избежал удара током на дороге. ВИДЕО

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29 июня в 11:13 506 просмотров

Пензенского автолюбителя едва не ударило током от троллейбусных штанг. О случившемся он рассказал в Сети.

Пользователь опубликовал запись с камеры регистратора на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как у троллейбуса сорвало штанги, и повредилась контактная линия. Посыпались искры, а оголенный провод упал на проезжую часть.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=QacF12zImss

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