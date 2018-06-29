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В Пензе участники лагеря «Гвардеец-2» пополнили ряды юнармейцев

29 июня в 10:58 510 просмотров
«Гвардеец-2». В рамках мероприятия состоялась присяга юношей, которые пополнили ряды юнармейского движения.

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В Пензе 29 июня на плацу артинститута прошло закрытие первой смены лагеря «Гвардеец-2». В рамках мероприятия состоялась присяга юношей, которые пополнили ряды юнармейского движения.

В начале мероприятия участников смены приветствовали заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Паньшин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Приветствую вас от лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Викторовича Бабича. Сегодня мы завершаем первую смену «Гвардейца-2». Вы познакомились с жизнью и бытом российской армии, сотни мальчишек из ПФО ежегодно проходят такую школу. Вы возмужали и окрепли. Независимо от того, какую профессию вы выберете в дальнейшем, полученный опыт поможет вам стать достойными гражданами нашей страны. Вам было нелегко, но преодоление трудностей закаляет характер», — сказал Игорь Паньшин.

«Завершилась первая смена лагеря «Гвардеец-2». Это уникальный для нашей страны проект. Для каждого из вас это было непростое время. Вы нашли друзей, получили новый опыт и знания, которые помогут вам в дальнейшей жизни. Эти дни могут стать для вас определяющими при выборе профессии. Не пасуйте перед трудностями. Рад, что вы побывали в нашем регионе. С окончанием лагеря, ребята!» — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Председатель совета ветеранов Пензенского артиллерийского инженерного института Анатолий Цыкалов также приветствовал ребят. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе и хороших каникул.

«Многие из вас станут достойной сменой тех, кто сейчас стоит в строю. Удачи и успехов», — подчеркнул он.

Затем командам из разных регионов предстояло пройти ряд испытаний на скорость — собрать оружие, преодолеть зараженный участок местности и так далее. После этого состоялась юнармейская присяга, участники «Гвардейца-2» пополнили ряды движения.

Все участники лагеря «Гвардеец-2» получили сувениры, значки Юнармии и часы с гравировкой от полпреда Михаила Бабича.

Напомним, «Гвардеец» организован по инициативе полпреда Михаила Бабича. Он проводится в Пензенской и Нижегородской областях. С 2017 года он имеет статус юнармейского.

Фотография: фото Анны Балашовой

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