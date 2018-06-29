В Пензенской области ребенок пошел купаться в реке и не вернулся

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего ребенка. Мальчик пошел с друзьями на реку и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мальчик приехал на каникулы к бабушке. 28 июня он ушел гулять со своими друзьями. Около 17.00 дети пришли к реке и двое приятелей захотели поплавать. В результате оба ребенка начали тонуть. Одного из них вытащил из воды рыбак. Второго мальчика обнаружить до настоящего времени не удалось.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили вещи и мобильный телефон ребенка. В настоящее время сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра обследуют дно реки. К поискам также присоединились местные жители и работники районной администрации.

«Следственное управление в очередной раз обращается к жителям Пензенской области с предупреждением быть осторожнее: не оставляйте без присмотра детей, примите исчерпывающие меры, направленные на исключение нахождения несовершеннолетних на водоемах в отсутствие взрослых, постоянно контролируйте местонахождение детей», — добавили в пресс-службе ведомства.