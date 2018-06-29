В Пензе у инклюзивной гончарной мастерской появилось новое помещение

В здании разместится гончарная мастерская, в ней будут проводиться бесплатные занятия для людей с ограниченными возможностями. Помещение передали творческому объединению на 11 месяцев.

«У нас много зданий в безвозмездном пользовании. Предлагаю депутатам проверить, все ли помещения используются по назначению, если нет, то надо их изымать. Нам нужно думать о пополнении бюджета. В данном случае я ничего против не имею», — отметил депутат Пензенской городской Думы Жиганша Туктаров.

Глава города Валерий Савельев, в свою очередь, отметил, что здание на ул. Октябрьская, 6 необходимо взять на контроль, чтобы быть уверенными в том, что помещение используется по назначению.

Депутаты поддержали это решение.

Напомним, содействия в поиске нового помещения для инклюзивной гончарной мастерской попросили во время приема граждан у губернатора Ивана Белозерцева.