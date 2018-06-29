Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская молодежь примет участие в акции «День без абортов»
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Депутат попросил не устраивать из сессии Гордумы пинг-понг
В Пензе предложили не устраивать голосований при присвоении названий улицам
Журавлев хотел сообщить Ильину «об отверстии на отверстии», но не дозвонился
Ильин объяснил, почему колодцы начинают ремонтировать после дорог
В Пензенской области капитально отремонтируют еще 12 школ
Пензенские женщины хотят создать общественный совет по памятнику матери
В Пензенской области одна из самых низких в ПФО цена на электричество
В Пензенской области за неделю клещи покусали 119 человек

В Пензе у инклюзивной гончарной мастерской появилось новое помещение

29 июня в 12:16 286 просмотров
«ПензаХобби» передали в безвозмездное пользование помещение на улице Октябрьская, 6.

" data-title="В Пензе у инклюзивной гончарной мастерской появилось новое помещение — Пенза-пресс, рунет за день">

Творческому объединению «ПензаХобби» передали в безвозмездное пользование помещение на улице Октябрьская, 6.

В здании разместится гончарная мастерская, в ней будут проводиться бесплатные занятия для людей с ограниченными возможностями. Помещение передали творческому объединению на 11 месяцев.

«У нас много зданий в безвозмездном пользовании. Предлагаю депутатам проверить, все ли помещения используются по назначению, если нет, то надо их изымать. Нам нужно думать о пополнении бюджета. В данном случае я ничего против не имею», — отметил депутат Пензенской городской Думы Жиганша Туктаров.

Глава города Валерий Савельев, в свою очередь, отметил, что здание на ул. Октябрьская, 6 необходимо взять на контроль, чтобы быть уверенными в том, что помещение используется по назначению.

Депутаты поддержали это решение.

Напомним, содействия в поиске нового помещения для инклюзивной гончарной мастерской попросили во время приема граждан у губернатора Ивана Белозерцева.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...