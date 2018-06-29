Пензенские женщины хотят создать общественный совет по памятнику матери

«Уже несколько раз ко мне за комментариями относительно памятника обращались представители СМИ, это значит, что тема своей актуально не потеряла, она интересна людям, востребована. Но я считала и считаю, что отдавать обсуждение проекта на откуп архитекторам не правильно. У них свое видение, у большинства людей — свое, надо, чтобы горожане, а, может быть, даже вместе с жителями районов определяли какой быть скульптуре», — сказала она.

Общественный совет, как предполагается, будет сформирован при региональном отделении «Союза женщин России» из числа уполномоченных от НКО, представляющих интересы широких слоев населения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Предложение Светланы Кудиновой уже поддержал совет женщин при Пензенской городской Думе.