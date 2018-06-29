В Пензенской области капитально отремонтируют еще 12 школ

В Пензенской области увеличили количество школ, в которых в 2018 году сделают капитальный ремонт. Такая возможность появилась благодаря экономии средств по итогам аукциона.

В 2018 году на проведение капремонта в муниципальных образовательных учреждениях из бюджета области было выделено 160 миллионов рублей и около 40 миллионов рублей — из муниципальных бюджетов.

В феврале состоялся первый этап отбора, по итогам которого определили 30 школ, которые войдут в программу капремонта. В 29 из них работы уже идут, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В результате после проведения торгов удалось сэкономить 29,8 миллионов рублей, благодаря этому в программу включили еще 12 школ.

Капитальный ремонт дополнительно сделают в школах Башмаковского, Камешкирского, Кузнецкого, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Тамалинского и Каменского районов.