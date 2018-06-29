Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская молодежь примет участие в акции «День без абортов»
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Депутат попросил не устраивать из сессии Гордумы пинг-понг
В Пензе предложили не устраивать голосований при присвоении названий улицам
Журавлев хотел сообщить Ильину «об отверстии на отверстии», но не дозвонился
Ильин объяснил, почему колодцы начинают ремонтировать после дорог
В Пензе у инклюзивной гончарной мастерской появилось новое помещение
Пензенские женщины хотят создать общественный совет по памятнику матери
В Пензенской области одна из самых низких в ПФО цена на электричество
В Пензенской области за неделю клещи покусали 119 человек

В Пензенской области капитально отремонтируют еще 12 школ

29 июня в 12:40 434 просмотра
, в которых в 2018 году сделают капитальный ремонт. Такая возможность появилась благодаря экономии средств по итогам аукциона.

" data-title="В Пензенской области капитально отремонтируют еще 12 школ — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области увеличили количество школ, в которых в 2018 году сделают капитальный ремонт. Такая возможность появилась благодаря экономии средств по итогам аукциона.

В 2018 году на проведение капремонта в муниципальных образовательных учреждениях из бюджета области было выделено 160 миллионов рублей и около 40 миллионов рублей — из муниципальных бюджетов.

В феврале состоялся первый этап отбора, по итогам которого определили 30 школ, которые войдут в программу капремонта. В 29 из них работы уже идут, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В результате после проведения торгов удалось сэкономить 29,8 миллионов рублей, благодаря этому в программу включили еще 12 школ.

Капитальный ремонт дополнительно сделают в школах Башмаковского, Камешкирского, Кузнецкого, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Тамалинского и Каменского районов.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...