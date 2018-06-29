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Ильин объяснил, почему колодцы начинают ремонтировать после дорог

29 июня в 12:46 304 просмотра
, почему на ул. Мира сначала сделали дорогу, а затем стали поднимать колодцы, тем самым нанося урон покрытию.

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29 июня на сессии Гордумы депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, почему на ул. Мира сначала сделали дорогу, а затем стали поднимать колодцы, тем самым нанося урон покрытию.

«По ул. Мира хорошую дорогу сделали, бордюры, но стоят ограждения, знаки предупреждающие, что поднимают люки. Нельзя ли сначала сделать люки, а потом асфальт класть? Потому что в этих местах уже будет деформация асфальтового покрытия», — отметил он.

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин пояснил, что так и происходит, однако колодцы проседают.

Вице-мэр Юрий Ильин добавил, что по-хорошему колодцы надо менять, тогда проблемы не будет, но на это нужны деньги.

«У нас многие колодцы устроены из кирпича, при реконструкции нужно полностью колодец менять, делать железобетонные кольца, так как кирпич имеет свойство просаживаться. На ул. Славы, пр. Победы то же самое. В прошлом году мы просили заложить ["Горводоканал"] в тариф денежные средства на это, но, как нам объяснили, они заложены не были. Была бы реконструкция дороги, эту работу можно было бы провести, но при текущем ремонте нет», — отметил он.


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