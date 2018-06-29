Журавлев хотел сообщить Ильину «об отверстии на отверстии», но не дозвонился

«По объему аварийно-восстановительных работ с 1 января по 18 мая цифры следующие: 45 разрытий — «Горводоканал», «МКП Теплоснабжение» — 54, «Т Плюс» — 46. Работ по восстановлению нарушенного благоустройства у «Горводоканала» — 219, у «Теплоснабжения» — 80, у «Т Плюс» — 37. Протоколов у «Т Плюс» — 37, у «Горводоканала» и «Теплоснабжения» — по 2. Мы так работаем не очень хорошо? Есть момент в этой ситуации: из всех организаций «Т Плюс» не меньше денег вкладывает в ремонтные работы» — отметил Василий Журавлев.

Ситуацию прокомментировал Юрий Ильин.

«По объемам цифры разные, но если по качеству смотреть, у нас «Горводоканал» на 1,5 месяца никогда не перекрывал улицу с интенсивным движением из-за разрытия. Разрытия «Горводоканала» и МКП связаны с внутридворовыми территориями, а все, что разрывает «Т Плюс» — с магистральными дорогами. У водоканала сейчас нет ни одного разрытия на магистральной сети, которое бы не восстанавливалось в отведенные сроки. У «Т Плюс» их несколько: ул. Циолковского, Кривозерье, Титова, Кирпичная, — я могу долго продолжать», — сказал чиновник.

Василий Журавлев попытался объяснить, почему так происходит.

«Я хотел вам вчера сообщить, но почему-то не мог вам дозвониться, хотя этот вопрос у нас общий. По ул. Циолковского проложено 120 м трубы, это работа не хозспособом делается, что касается ул. Леонова, мы не можем даже заполнить трубу, не то что провести гидравлику — там отверстие на отверстии. Эти моменты тоже надо учитывать», — отметил депутат и попросил Юрия Ильина назначить время, чтобы встретиться и обсудить эти вопросы.

Вице-мэр на это ответил, что еженедельно он общается с руководителем филиала ПАО «Т Плюс», и пока не видит положительной динамики.