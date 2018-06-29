В Пензе предложили не устраивать голосований при присвоении названий улицам

В Пензе на сессии Гордумы 29 июня при обсуждении, казалось бы, простого вопроса — присвоении названия новым улицам в Заре — между депутатами разгорелись нешуточные баталии. Не всем народным избранникам понравились представленные предложения.

Как сообщила и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Ирина Кочеткова, от уличного комитета поступило предложение о присвоении названия улицам, расположенным в районе улицы Новоселов.

«По поступившим предложениям провели интернет-голосование. С учетом его результатов были внесены предложения на рассмотрение рабочей группы о возможности подготовки проекта решения», — пояснила она.

Ирина Кочеткова отметила, что предлагаются названия Лучистая, Радостная, Плодовая, Свободная, Надежды, Семейная, Славная, Хрустальная, Детская и другие.

После доклада с вопросом к ней обратился мэр Виктор Кувайцев.

«Заходя в здание, мы видели пикет. Одна политическая структура настаивает на том, чтобы мы присвоили улицам названия в честь Бориса Федоровича Зубкова [первого секретаря Пензенского обкома КПСС] и Виктора Ивановича Илюхина [председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации I и II созывов]. От них заявки поступали?» — спросил он.

Ирина Кочеткова ответила, что не поступали.

Виктор Кувайцев отметил, что людям важно разъяснить, как и куда нужно подать заявление, так как названные политические деятели много сделали для города, области и страны. Один из депутатов вообще усомнился в том, что граждане, которые пришли на пикет, ничего не знают о процедуре подачи документов.

Возвращаясь к вопросу присвоения наименований улицам в Заре, у народных избранников возникли вопросы к предлагаемым названиям и перечню документов, которые обосновывают принимаемые решения. В частности, по словам депутатов, не оказалось результатов интернет-голосования.

«Я вижу тут в предложениях уличного комитета около 20 названий, есть даже такие как имени Владимира Путина, Виктора Кувайцева. У вас тут появилась Велозаводская, хотя в предложениях ее вообще нет», — спросил депутат Алексей Шуварин.

«К этому вопросу мы подходим не очень серьезно, лишь бы как-то улицы назвать. У нашей страны великая история, на ее благо работали и работают великие люди. Я за то, чтобы называть улицы в честь известных граждан — Бориса Зубкова, Виктора Илюхина, еще бы я добавил Евгения Швама, основателя пензенского баскетбола. А у нас предлагаются Радостная, Плодовая, Хрустальная, Янтарная, — лишь бы как-то назвать. У меня предложение — серьезнее к этому относиться», — сказал один из народных избранников.

Прозвучало мнение, что, безусловно, перечисленные личности очень достойные и нужно формировать предложение по названию в честь них улиц Пензы.

«Много раз участвовал в рабочей группе по присвоению названий. Мы много раз говорили о том, чтобы была системность в вопросе. В советское время город был разделен на тематики, были микрорайоны с улицами в честь политических деятелей, космонавтов. Системность у нас ушла, ее нет. Если мы будем спрашивать мнения горожан о названиях улиц, то это будет бесконечный вопрос — сколько людей, столько и мнений. Я сомневаюсь, что все жители хотели бы, чтобы их улица называлась Изумрудной. Давайте примем нормативный акт, определим критерии названий и поделим город на сектора по определенной тематике и в рамках этого будем называть улицы», — предложил другой депутат.

Однако не все согласились с этим мнением. По словам одного из народных избранников, интернет-голосования имеют большую популярность.

«Многие готовы через этот ресурс высказывать свое мнение. Думаю, что это будет объективным, если это объяснять публично, проводить интернет-голосование», — сказал он.

Присутствующие на сессии жители Зари отметили, что ничего плохого не видят в предложенных ранее названиях. Единственное, они попросили создать на сайте администрации раздел, в котором отражалась история улиц - в честь кого, когда и почему так названы. Это было бы познавательно для пензенцев.

Не смотря на споры, предложные названия депутаты одобрили.