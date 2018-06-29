Провайдерам назвали срок хранения информации в Сети

Организаторов распространения информации в интернете обязали хранить все имеющиеся данные в течение полугода, сообщает телеканал «360».

Такой срок 28 июня обозначило правительство России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что шестимесячный срок касается всей получаемой и передаваемой в Сети информации. Это текстовые сообщения, голосовые записи, изображения, видео, а также все иные электронные данные пользователей.

Ранее правительство обязывало операторов хранить данные своих абонентов по «пакету Яровой» в течение 30 суток с 1 октября 2018 года. После в течение пяти лет им необходимо наращивать емкости для хранения информации на 15% ежегодно.