Депутат попросил не устраивать из сессии Гордумы пинг-понг

29 июня сессия Пензенской городской Думы длилась около двух часов. По мнению депутата Анатолия Овчаренко, это слишком долго.

«У нас проходят комиссии перед сессиями, где мы все детально разбираем, устраняются ошибки, и выносится решение. Я хотел бы попросить на сессии работать по схеме «вопрос-ответ», как в Законодательном Собрании, там сессии проходят быстрее», — отметил Анатолий Овчаренко.

Глава города Валерий Савельев согласился, что народным избранникам надо задавать вопросы выступающим более корректно и конктретно.

«Но есть наболевшие вопросы и обсуждать их по схеме «вопрос-ответ» не всегда получается», — сказал он.

А зампред Гордумы Николай Тактаров сообщил, что придерживается другой точки зрения. Он попросил не устраивать из сессии пинг-понг.

«Упрощать, на мой взгляд, проведение не стоит, полтора-два часа в месяц каждый из вас может выделить на обсуждение, это не игра в пинг-понг «вопрос-ответ». Надо задавать вопросы корректные, но дать время человеку за трибуной собраться. Не стоит ориентироваться на Законодательное Собрание. У нас живая сессия, живой разговор, считаю, что менять что-то кардинально не стоит», — подчеркнул он.