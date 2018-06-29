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Депутат попросил не устраивать из сессии Гордумы пинг-понг

29 июня в 14:20 230 просмотров
, это слишком долго.

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29 июня сессия Пензенской городской Думы длилась около двух часов. По мнению депутата Анатолия Овчаренко, это слишком долго.

«У нас проходят комиссии перед сессиями, где мы все детально разбираем, устраняются ошибки, и выносится решение. Я хотел бы попросить на сессии работать по схеме «вопрос-ответ», как в Законодательном Собрании, там сессии проходят быстрее», — отметил Анатолий Овчаренко.

Глава города Валерий Савельев согласился, что народным избранникам надо задавать вопросы выступающим более корректно и конктретно.

«Но есть наболевшие вопросы и обсуждать их по схеме «вопрос-ответ» не всегда получается», — сказал он.

А зампред Гордумы Николай Тактаров сообщил, что придерживается другой точки зрения. Он попросил не устраивать из сессии пинг-понг.

«Упрощать, на мой взгляд, проведение не стоит, полтора-два часа в месяц каждый из вас может выделить на обсуждение, это не игра в пинг-понг «вопрос-ответ». Надо задавать вопросы корректные, но дать время человеку за трибуной собраться. Не стоит ориентироваться на Законодательное Собрание. У нас живая сессия, живой разговор, считаю, что менять что-то кардинально не стоит», — подчеркнул он.


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