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В Шемышейке именинник пытался убежать от полиции

29 июня в 14:39 154 просмотра

30-летний житель села Шемышейка Пензенской области заплатит штраф за неповиновение законным требованиям полицейского.

Как сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда, 23 июня мужчина отмечал свой день рождения. Выпив с гостями, он решил сходить в магазин за добавкой. Там сельчанин начал вести себя агрессивно.

Продавец вызвала полицейских, они потребовали именинника пройти в отделение для составления протокола, он отказался. Когда стражи порядка пытались посадить мужчину в машину, тот хотел вырваться и убежать, но ему не удалось этого сделать. Сельчанин также садился на землю, хватался руками за дверь и металлическую трубу.

Полицейским все же удалось его задержать и доставить в отделение. Мужчине назначили штраф — 500 рублей.


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