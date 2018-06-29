В Шемышейке именинник пытался убежать от полиции

Как сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда, 23 июня мужчина отмечал свой день рождения. Выпив с гостями, он решил сходить в магазин за добавкой. Там сельчанин начал вести себя агрессивно.

Продавец вызвала полицейских, они потребовали именинника пройти в отделение для составления протокола, он отказался. Когда стражи порядка пытались посадить мужчину в машину, тот хотел вырваться и убежать, но ему не удалось этого сделать. Сельчанин также садился на землю, хватался руками за дверь и металлическую трубу.

Полицейским все же удалось его задержать и доставить в отделение. Мужчине назначили штраф — 500 рублей.