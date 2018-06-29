Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА

6 июля
Мероприятия 47-го Лермонтовского праздника стартуют в Пензе 6 июля.
В 9.00 в сквере
В 10.00 начнется торжественная часть праздника с возложением цветов к бюсту поэта, затем гостей ждет концертная программа. Произведения на стихи
В 20.30 в сквере состоится концерт ансамбля солистов «Старгород», который исполнит произведения на литературные темы.
В 22.00 жителей и гостей города ожидает показ фильма о
7 июля
В государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного
Ожидается, что на праздник приедут заслуженный артист России Сергей Маховиков, российская певица Марина Девятова, актер, певец и композитор Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, заслуженный артист республики Крым, поэт Константин Фролов, член Союза писателей России и Чеченской республики, поэт, переводчик Адам Ахматукаев, Лауреат Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, солистка квартета народных инструментов «Губернiя» Марта Серебрякова. Ведущим праздника в этот день будет заслуженный артист России Сергей Казаков, сообщает пресс-центр облправительства.
В программе праздника:
9.00 — 20.00 - осмотр экспозиций музея-заповедника;
9.00 — 15.00 — вдоль улицы Бугор будет работать «Аллея мастеров» на которой все желающие смогут приобрести изделия народных художественных промыслов и памятные сувениры;
11.00 — 11.30 — возложение цветов на могилу
10.00 — 16.00 — чтение стихов у памятника
— мастер-классы тарханских ремесел у дома ключника;
— мастер-класс по работе акварелью на веранде барского дома;
— выступление ансамбля этнической музыки «Миряне» на подъездной площадке;
— выступление ансамбля русской песни «Тамбовчанка» на мельнице;
10.00, 11.45, 13.45 — «Конная карусель» на газоне у Дальнего сада;
10.00 — 11.00 — выступление ансамбля русской этнической музыки «Миряне»
(г. Пенза);
11.00 — 11.45 — выступление оркестра волынщиков (г. Москва) на газоне у Дальнего сада;
12.00 — 13.30 — творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре;
14.00 — 14.40— концерт ансамбля «Симон Оркестр» (г. Пенза).
Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.