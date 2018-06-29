Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА

6 июля

Мероприятия 47-го Лермонтовского праздника стартуют в Пензе 6 июля.

В 9.00 в сквере М. Ю. Лермонтова заработает выставка-продажа народных мастеров клуба «Сурская мозаика», «Литературный привал» и выставка работ учащихся детских художественных школ города Пензы, а также будет представлена экспозиция Литературного музея «Гений Чембарской земли». Театр исторического танца «Комплимент» организует дефиле в костюмах XIX века. В исполнении театра «Голос поэта» прозвучат стихи М. Ю. Лермонтова .

В 10.00 начнется торжественная часть праздника с возложением цветов к бюсту поэта, затем гостей ждет концертная программа. Произведения на стихи М. Ю. Лермонтова исполнит лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей Муниципальный «Русский народный оркестр «Пенза» им. В. Н. Попова , художественный руководитель Эдуард Пятунин, главный дирижер Сергей Сидоров.

В 20.30 в сквере состоится концерт ансамбля солистов «Старгород», который исполнит произведения на литературные темы.

В 22.00 жителей и гостей города ожидает показ фильма о М. Ю. Лермонтове под открытым небом.

7 июля

В государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного А. Б. Усмановым , состоится 47-й Всероссийский Лермонтовский праздник. Его девизом станут слова М. Ю. Лермонтова : «Отчизна там, где любят нас, где верят нам».

Ожидается, что на праздник приедут заслуженный артист России Сергей Маховиков, российская певица Марина Девятова, актер, певец и композитор Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, заслуженный артист республики Крым, поэт Константин Фролов, член Союза писателей России и Чеченской республики, поэт, переводчик Адам Ахматукаев, Лауреат Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, солистка квартета народных инструментов «Губернiя» Марта Серебрякова. Ведущим праздника в этот день будет заслуженный артист России Сергей Казаков, сообщает пресс-центр облправительства.

В программе праздника:

9.00 — 20.00 - осмотр экспозиций музея-заповедника;

9.00 — 15.00 — вдоль улицы Бугор будет работать «Аллея мастеров» на которой все желающие смогут приобрести изделия народных художественных промыслов и памятные сувениры;

11.00 — 11.30 — возложение цветов на могилу М. Ю. Лермонтова на территории 2-го комплекса музея-заповедника;

10.00 — 16.00 — чтение стихов у памятника М. Ю. Лермонтову на усадьбе;

— мастер-классы тарханских ремесел у дома ключника;

— мастер-класс по работе акварелью на веранде барского дома;

— выступление ансамбля этнической музыки «Миряне» на подъездной площадке;

— выступление ансамбля русской песни «Тамбовчанка» на мельнице;

10.00, 11.45, 13.45 — «Конная карусель» на газоне у Дальнего сада;

10.00 — 11.00 — выступление ансамбля русской этнической музыки «Миряне»

(г. Пенза);

11.00 — 11.45 — выступление оркестра волынщиков (г. Москва) на газоне у Дальнего сада;

12.00 — 13.30 — творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре;

14.00 — 14.40— концерт ансамбля «Симон Оркестр» (г. Пенза).

Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.