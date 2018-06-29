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Пензенская молодежь примет участие в акции «День без абортов»

29 июня в 15:26 314 просмотров
«День без аборта» (18+), направленная на повышение рождаемости и стабилизацию демографической ситуации в Пензенской области.

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30 июня состоится ежеквартальная акция «День без аборта» (18+), направленная на повышение рождаемости и стабилизацию демографической ситуации в Пензенской области.

В 2017 году региональный минздрав принял решение проводить в последний рабочий день каждого квартала «Дня без оборотов». В этот день во всех больницах, в том числе — в частных клиниках, прерывания беременности по желанию женщины не проводятся.

Акция, организуемая уже ни в первый раз, привлекает все больше и больше внимания общественности, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

К мероприятию планируют присоединиться представители студенчества. В 13.00 на Юбилейной площади они проведут флэшмоб, направленный на пропаганду семейных ценностей.

«За четыре месяца 2018 года количество абортов в Пензенской области уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 354, или 21,67% (с 1633 до 1279), из них аборты по желанию женщин уменьшились на 165, или 21,2%", — рассказала главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/baby-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86-2416718/

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