Пензенская молодежь примет участие в акции «День без абортов»

В 2017 году региональный минздрав принял решение проводить в последний рабочий день каждого квартала «Дня без оборотов». В этот день во всех больницах, в том числе — в частных клиниках, прерывания беременности по желанию женщины не проводятся.

Акция, организуемая уже ни в первый раз, привлекает все больше и больше внимания общественности, сообщает пресс-служба регионального минздрава.



К мероприятию планируют присоединиться представители студенчества. В 13.00 на Юбилейной площади они проведут флэшмоб, направленный на пропаганду семейных ценностей.

«За четыре месяца 2018 года количество абортов в Пензенской области уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 354, или 21,67% (с 1633 до 1279), из них аборты по желанию женщин уменьшились на 165, или 21,2%", — рассказала главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева.