«Термодом» провел бизнес-завтрак с риелторами (видео)

В неофициальной обстановке участники встречи обсудили вопросы продажи недвижимости, познакомились с планами застройщика, перспективами развития Спутника, узнали об особенностях и преимуществах новых проектов компании «Термодом».



«Я считаю эту встречу плодотворной. Сегодня мы чувствовали себя не конкурентами, а единомышленниками», — подчеркнул эксперт по недвижимости компании «Риэлтор» Алексей Даньшин.



После бизнес-завтрака риелторы приняли участие в поездке по набережной и тропе здоровья на экскурсионном паровозике, а также посмотрели на Спутник с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения



«В лице застройщика, компании «Термодом», мы видим надежного и перспективного партнера, вместе с которым сможем воплощать в жизнь как свои мечты, так и мечты клиентов», — отметил директор компании «МФЦ Недвижимость» Евгений Деберденев.