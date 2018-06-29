В неофициальной обстановке участники встречи обсудили вопросы продажи недвижимости, познакомились с планами застройщика, перспективами развития Спутника, узнали об особенностях и преимуществах новых проектов компании «Термодом».
«Я считаю эту встречу плодотворной. Сегодня мы чувствовали себя не конкурентами, а единомышленниками», — подчеркнул эксперт по недвижимости компании «Риэлтор» Алексей Даньшин.
После бизнес-завтрака риелторы приняли участие в поездке по набережной и тропе здоровья на экскурсионном паровозике, а также посмотрели на Спутник с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения
«В лице застройщика, компании «Термодом», мы видим надежного и перспективного партнера, вместе с которым сможем воплощать в жизнь как свои мечты, так и мечты клиентов», — отметил директор компании «МФЦ Недвижимость» Евгений Деберденев.
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«Термодом» провел бизнес-завтрак с риелторами (видео)
В кафе «Мелисса Бриз» в Городе Спутнике компания «Термодом» организовала бизнес-завтрак с партнерами — представителями пензенских агентств недвижимости.
В неофициальной обстановке участники встречи обсудили вопросы продажи недвижимости, познакомились с планами застройщика, перспективами развития Спутника, узнали об особенностях и преимуществах новых проектов компании «Термодом».
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