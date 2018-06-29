Министр образования попросил пензенцев не оставлять детей без присмотра
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
В Пензе фигурант дела Тюрина по пути на заседание подрезал судью
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
Администрацию Каменского района возглавил Сергей Юркин
Предложение ЕР по пенсионной системе проработают совместно с правительством
Белозерцев призвал усилить борьбу с легализацией незаконных доходов
Объекты «Дамате» в Вадинском районе заработают уже в этом году
Белозерцев: Власть должна предлагать софинансирование инвестпроектов
Белозерцев возмутился волокитой при выдаче документов для бизнеса
Пензенская область — лидер в РФ по приросту молочной продуктивности
Белозерцев занял 49 место в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
Заречный вошел в число лучших моногородов России
Пензенцев приглашают на выставку мясной индустрии в Китай

«Термодом» провел бизнес-завтрак с риелторами (видео)

29 июня в 15:41 284 просмотра
«Мелисса Бриз» в Городе Спутнике компания «Термодом» организовала бизнес-завтрак с партнерами — представителями пензенских агентств недвижимости.

" data-title="«Термодом» провел бизнес-завтрак с риелторами — Пенза-пресс, рунет за день">

В кафе «Мелисса Бриз» в Городе Спутнике компания «Термодом» организовала бизнес-завтрак с партнерами — представителями пензенских агентств недвижимости.

В неофициальной обстановке участники встречи обсудили вопросы продажи недвижимости, познакомились с планами застройщика, перспективами развития Спутника, узнали об особенностях и преимуществах новых проектов компании «Термодом».

«Я считаю эту встречу плодотворной. Сегодня мы чувствовали себя не конкурентами, а единомышленниками», — подчеркнул эксперт по недвижимости компании «Риэлтор» Алексей Даньшин.

После бизнес-завтрака риелторы приняли участие в поездке по набережной и тропе здоровья на экскурсионном паровозике, а также посмотрели на Спутник с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения

«В лице застройщика, компании «Термодом», мы видим надежного и перспективного партнера, вместе с которым сможем воплощать в жизнь как свои мечты, так и мечты клиентов», — отметил директор компании «МФЦ Недвижимость» Евгений Деберденев.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...