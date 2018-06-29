На ул. Суворова дерево-инвалид угрожает прохожим. ФОТО

Журналист пензенского телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров рассказал о попытках достучаться до чиновников и рассказать им об опасном дереве на ул. Суворова.

По его словам, дерево он увидел недалеко от «Глобуса» — оно треснуло и держалось на половинке ствола.

«Разумеется, оно представляет опасность. Какая-никакая, а все же вероятность, что в момент падения будет мимо проходить мама с коляской и ребенком в ней, есть», — отметил он.

Мужчина решил сообщить о находке и позвонил в МУП «Зеленое хозяйство», там ему посоветовали обратиться в городское управление ЖКХ.

«Туда я дозвонился с третьего раза. В приемной дали номер отвечающего за деревья отдела — отдела благоустройства. Там на сообщение о дереве ответили, что им уже звонила женщина, что они знают. На вопрос, будут ли приняты меры, был дан ответ, что нужно писать заявление или прийти в управление по адресу, или отправить конвертом, или написать на электронную почту», — сообщил Юрий Конгуров.

Он выбрал третий вариант, остается ждать ответа. ИА «Пенза-Пресс», в свою очередь, продублирует запрос через «Жалобную книгу».