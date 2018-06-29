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Министр образования попросил пензенцев не оставлять детей без присмотра

29 июня в 16:36 292 просмотра
с гибелью ребенка на воде.

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков обратился к родителям в связи с гибелью ребенка на воде.

«Уважаемые родители. В летний период в Пензенской области произошел первый случай гибели ребенка на воде — утонул мальчик. Он вместе с товарищами купался в необорудованном месте. Это большая трагедия для всех нас.

Я еще раз хочу обратиться к вам, уважаемые взрослые, ответственные люди. Не оставляйте ребенка без присмотра, не отпускайте детей одних на водоемы, и тем более, не позволяйте купаться в неустановленных местах. Мы в ответе за каждого ребенка.

Школа, со своей стороны, делает все, чтобы досуг детей был безопасным и полезным: работают лагеря, кружки и секции, педагоги совместно с заинтересованными ведомствами организуют дежурства на водоемах, патрулирование в вечернее время.

Я прошу вас, больше внимание уделите своим детям, давайте не допустим повторения трагедии. Если вы видите, что дети находятся одни на водоеме, не проходите мимо, постарайтесь сообщить об этом их родителям, в школу или в органы УМВД. Вы также можете позвонить к нам, в министерство образования, на телефон «горячей линии» (0+) — 52−30−47, и сообщить о данном факте», — говорится в обращении.


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