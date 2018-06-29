Пензенец боится проезжать под «горбатым» мостом

Житель Пензы просит обратить внимание на состояние моста на пересечении улицы Свободы и Горбатого переулка. По его словам, проезд под ним внушает опасения.

«Каждый день там проезжает достаточно большой поток машин, а состояние железных ограждений оставляет желать лучшего, после ряда случаев (когда застревала не одна фура в том месте) все железные ограждения были повреждены и деформированы, сейчас это все держится на честном слове… Честно говоря, состояние пугает, и проезжая там, кажется, что все это в какой-то момент может обрушится», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Читатель информагентства хочет выяснить, кто несет ответственность за объект и к какому сроку все исправят.

ИА «Пенза-Пресс» направило по поводу жалобы официальный запрос.