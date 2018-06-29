Министр образования попросил пензенцев не оставлять детей без присмотра
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
В Пензе фигурант дела Тюрина по пути на заседание подрезал судью
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
На подъездах пензенских домов расклеили памятки для родителей
В «Белке» под Пензой открылась самая большая в РФ военно-историческая смена
Пензенец боится проезжать под «горбатым» мостом
Министр образования попросил пензенцев не оставлять детей без присмотра
На ул. Суворова дерево-инвалид угрожает прохожим. ФОТО
Семь причин выбрать «Умный дом» от «Ростелекома»
Пензенская молодежь примет участие в акции «День без абортов»
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Депутат попросил не устраивать из сессии Гордумы пинг-понг
В Пензе предложили не устраивать голосований при присвоении названий улицам

Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства

29 июня в 17:22 230 просмотров
, чтобы оценить условия отдыха детей, подарить спортивный инвентарь.

" data-title="Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 июня посетил лагеря, чтобы оценить условия отдыха детей, подарить спортивный инвентарь.

Первым в поездке был лагерь «Звездочка». Как рассказали главе региона руководители детского оздоровительного лагеря, здесь в настоящее время отдыхают школьные лидеры движения юнзар. В течение смены ребята готовят проекты, которые затем будут реализовывать в течение учебного года. Ряд идей удается воплотить в жизнь уже в лагере. Например, Ивану Белозерцеву школьники презентовали проект «Мой город и я — движение вверх» (0+). Он позволяет фиксировать важные вехи и события в жизни каждого человека, города. Губернатор и члены кабмина, сопровождающие его, оставили в этой «ленте истории» свои записи и пожелания.

Занятия с детьми идут по ряду направлений: спорту, истории, литературе, журналистике (на канале в Youtube у них работает свое детское телевидение). Глава региона пообщался с детьми, задав им вопросы из школьной программы по разным предметам. На них ребята блестяще ответили.

Глава региона осмотрел корпуса, столовую, где его угостили прохладным компотом, спортплощадку, на которой на тот момент занимались чирлидеры. Дети рассказали Ивану Белозерцеву о чирлидинге, своих первых успехах в этом направлении.

«Это один из лучших лагерей. Важно, что для детей организованы интересные занятия. Им не до компьютеров и телефонов. Это здорово. Если школьникам нравится такое направление как чирлидинг, оно пользуется популярностью, то стоит рассмотреть вопрос создания федерации чирлидинга. Нужно обратить внимание на развитие движения, профессиональную подготовку тренеров», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к зампреду Олегу Ягову.

Далее губернатор посетил «Белку», «Зарю» и «Радугу».

Всего во вторую смену в регионе будут работать 127 лагерей, из них 15 — загородных. Отдохнут 9800 детей.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...