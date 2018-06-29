Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства

Первым в поездке был лагерь «Звездочка». Как рассказали главе региона руководители детского оздоровительного лагеря, здесь в настоящее время отдыхают школьные лидеры движения юнзар. В течение смены ребята готовят проекты, которые затем будут реализовывать в течение учебного года. Ряд идей удается воплотить в жизнь уже в лагере. Например, Ивану Белозерцеву школьники презентовали проект «Мой город и я — движение вверх» (0+). Он позволяет фиксировать важные вехи и события в жизни каждого человека, города. Губернатор и члены кабмина, сопровождающие его, оставили в этой «ленте истории» свои записи и пожелания.

Занятия с детьми идут по ряду направлений: спорту, истории, литературе, журналистике (на канале в Youtube у них работает свое детское телевидение). Глава региона пообщался с детьми, задав им вопросы из школьной программы по разным предметам. На них ребята блестяще ответили.

Глава региона осмотрел корпуса, столовую, где его угостили прохладным компотом, спортплощадку, на которой на тот момент занимались чирлидеры. Дети рассказали Ивану Белозерцеву о чирлидинге, своих первых успехах в этом направлении.

«Это один из лучших лагерей. Важно, что для детей организованы интересные занятия. Им не до компьютеров и телефонов. Это здорово. Если школьникам нравится такое направление как чирлидинг, оно пользуется популярностью, то стоит рассмотреть вопрос создания федерации чирлидинга. Нужно обратить внимание на развитие движения, профессиональную подготовку тренеров», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к зампреду Олегу Ягову.

Далее губернатор посетил «Белку», «Зарю» и «Радугу».

Всего во вторую смену в регионе будут работать 127 лагерей, из них 15 — загородных. Отдохнут 9800 детей.