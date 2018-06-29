В «Белке» под Пензой открылась самая большая в РФ военно-историческая смена

29 июня в детском оздоровительном лагере «Белка» прошло открытие самой большой в России военно-исторической смены «Во имя России, во благо страны».

В рамках этой смены запланировано множество важных и масштабных мероприятий, в частности, планируется реконструкция Бородинского сражения. Средства на их проведение — порядка 800 тысяч рублей — выделены российским военно-историческим обществом.

На торжественное мероприятие прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он поздравил участников смены с праздником и отметил хорошее состояние лагеря.

«Сегодня я посетил уже два лагеря, теперь приехал к вам. Вижу, что у всех хорошее настроение, это здорово. Эта военно-историческая смена — самая большая в России, направление очень важное. Хорошо, что вы проявляете интерес к истории нашей страны, к своим корням. Ваши бабушки и дедушки отстаивали независимость нашей родины, строили школы и заводы, они тоже когда-то отдыхали в оздоровительных лагерях», — обратился глава региона к ребятам.

Он обратил особое внимание на надписи на майках детей — «А мы из Пензы».

«Эти слова на стенах поверженного рейхстага написали наши земляки. Эта надпись должна быть брендом Пензы. Мы первые, мы победители — в учебе, спорте, культуре», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пожелал участникам смены активного и интересного отдыха, чтобы они набрались здоровья и со свежими силами приступили к занятиям в школах с 1 сентября.

Директор лагеря Елена Анохина поблагодарила губернатора за напутственные слова и преподнесла символические подарки: майку, галстук и значок с эмблемой лагеря.

После торжественной части начался концерт, подготовленной участниками смены.

Кроме того, в ходе посещения «Белки» Иван Белозерцев осмотрел выставку оружия, организованную военно-патриотическим клубом «Легион» молодежного центра Пензенской области, а также бассейн лагеря, находящийся в рабочем состоянии. Губернатор предложил рассмотреть возможность его расширения, чтобы больше детей могли обручиться плаванию.

Напомним, 29 июня глава региона также посетил лагеря «Звездочка» и «Заря».