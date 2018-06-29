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Хитрый неверкинец три года бесплатно пользовался газом

29 июня в 17:59 314 просмотров

52-летнего жителя Неверкинского района Пензенской области осудили за кражу газа.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2014 году с мужчиной расторгли договор на поставку газа и прекратили подачу ресурса из-за задолженности. В феврале 2015 года он убрал с наружного газопровода заглушку и протянул шланг к своему дому, чтобы снова пользоваться ресурсом.

О то, что мужчина натворил, стало известно только в январе 2018 года. Все это время сельчанин бесплатно готовил еду на газовой плите, отапливал дом и баню. Тем самым он принес ущерб газоснабжающей организации — более 57 500 рублей.

В результате сельчанин должен будет выполнить 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Подачу газа в его дом снова приостановили.


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