Хитрый неверкинец три года бесплатно пользовался газом

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2014 году с мужчиной расторгли договор на поставку газа и прекратили подачу ресурса из-за задолженности. В феврале 2015 года он убрал с наружного газопровода заглушку и протянул шланг к своему дому, чтобы снова пользоваться ресурсом.

О то, что мужчина натворил, стало известно только в январе 2018 года. Все это время сельчанин бесплатно готовил еду на газовой плите, отапливал дом и баню. Тем самым он принес ущерб газоснабжающей организации — более 57 500 рублей.

В результате сельчанин должен будет выполнить 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Подачу газа в его дом снова приостановили.