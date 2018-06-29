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На подъездах пензенских домов расклеили памятки для родителей

29 июня в 17:50 194 просмотра

В Пензе на подъездах домов появились памятки для родителей. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Памятки посвящены мерам по профилактике падения детей из окна.

Напомним, 27 июня из окна пензенской многоэтажки выпал ребенок.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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