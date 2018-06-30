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Малосердобинца будут судить за убийство, побои, грабеж и изнасилование

30 июня в 09:45 254 просмотра
, он ограбил, изнасиловал и убил старушку, а также до смерти избил пожилого мужчину.

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В суд передано дело в отношении 27-летнего жителя села Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области. По версии следствия, он ограбил, изнасиловал и убил старушку, а также до смерти избил пожилого мужчину.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ночь с 5 на 6 марта мужчина пришел к женщине 1947 года рождения и попросил продать ему алкоголь. Получив отказ, он избил ее, отобрал 10 бутылок алкоголя, 300 рублей и мобильный телефон. Выпив, он изнасиловал старушку. Испугавшись, что она пойдет в полицию, он ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к еще одной смерти.

«В ходе допросов обвиняемый сообщил, что днем 20 февраля 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к 77-летнему местному жителю. В процессе общения между ними возник конфликт. В ходе словесной перебранки гость нанес несколько ударов руками по голове и в грудь пенсионера. Впоследствии судебно-медицинской экспертизой установлено наличие у потерпевшего переломов ребер и травмы головы, явившейся причиной смерти», — сообщает пресс-служба СУ СКР.

Дело передано в суд.


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