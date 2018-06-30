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По поручению Ивана Белозерцева реконструируют лагерь «Радуга»

30 июня в 11:39 238 просмотров
«Радуга» будут реконструировать. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки.

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Детский оздоровительный лагерь «Радуга» будут реконструировать. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки.

Как сообщает пресс-центр облправительства, сейчас отремонтировали один из корпусов, клуб и столовую, лагерь может принять всего 60 отдыхающих, при этом его потенциальная мощность — до 500 человек.

Зампред правительства региона Олег Ягов рассказал, что в планах — развивать территорию как многофункциональный центр для представителей молодежных движений.

«Можно создать несколько зон — для волонтеров, для спортсменов, для поисковиков, чтобы проводить здесь тематические смены. Воспитанники детского дома, которые отдыхают в лагере традиционно, продолжили бы ездить сюда, социализируясь и адаптируясь в новой для себя среде», — сообщил он губернатору.

Иван Белозерцев поддержал эту идею, поручив просчитать затраты на ремонт и реконструкцию корпусов.

«Возможно, экономически выгодней не ремонтировать старые, а построить новые корпуса, разработав типовые проекты. Нужны современные домики, отапливаемые, со всеми удобствами, чтобы дети, а возможно — и их родители, могли приезжать сюда также в осенние и зимние каникулы», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/93410/

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