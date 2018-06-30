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Пензенцы стали дипломантами фестиваля «Театральное Прихоперье»

30 июня в 12:47 148 просмотров
«Театральное Прихоперье», там они представляли спектакль «Путь левой руки» (12+).

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Пензенские актеры вернулись с межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье», там они представляли спектакль «Путь левой руки» (12+).

Фестиваль проходил в Балашовском театре, на спектакле пензенцев был аншлаг.

«Зрители очень внимательно смотрели мистическую историю, придуманную драматургом Ольгой Михайловой и поставленную режиссером Александром Баркаром, о бабушке Лермонтова и московской гадалке в исполнении заслуженных артисток России Галины Репной и Натальи Старовойт, актеров Ильи Кочеткова и Артема Тихомирова», — отметили в пресс-службе пензенского драмтеатра.

Зал долго аплодировал пензенцам, а директор Балашовского театра Татьяна Чучкова вручила участникам спектакля диплом фестиваля.


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