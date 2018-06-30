Пензенцы стали дипломантами фестиваля «Театральное Прихоперье»

Фестиваль проходил в Балашовском театре, на спектакле пензенцев был аншлаг.
«Зрители очень внимательно смотрели мистическую историю, придуманную драматургом Ольгой Михайловой и поставленную режиссером Александром Баркаром, о бабушке Лермонтова и московской гадалке в исполнении заслуженных артисток России Галины Репной и Натальи Старовойт, актеров Ильи Кочеткова и Артема Тихомирова», — отметили в пресс-службе пензенского драмтеатра.
Зал долго аплодировал пензенцам, а директор Балашовского театра Татьяна Чучкова вручила участникам спектакля диплом фестиваля.