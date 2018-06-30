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Жители Актарска придумают имена новым обитателям зоопарка

30 июня в 12:29 142 просмотра

Зоопарк Аткарска Саратовкой области пополнился новыми жителями — медвежонком и детенышами косули.

Как сообщает СарБК, пятимесячного медвежонка назвали Машей. Ее подселили в клетку ко взрослому медведю Совелию.

Кроме того, впервые у пары косуль родилась двойня. У малышей — оба они самцы — пока нет имен. Придумать их предложили жителям Аткарска.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-602253/

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