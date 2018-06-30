Жители Актарска придумают имена новым обитателям зоопарка

Как сообщает СарБК, пятимесячного медвежонка назвали Машей. Ее подселили в клетку ко взрослому медведю Совелию.

Кроме того, впервые у пары косуль родилась двойня. У малышей — оба они самцы — пока нет имен. Придумать их предложили жителям Аткарска.