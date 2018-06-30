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В Вологде памятник архитектуры могут продать за рубль

30 июня в 13:23 208 просмотров
, согласно федеральному закону.

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В Вологде дом купца Назарова — памятник архитектуры — могут продать за один рубль. Такую стартовую цену здания выставит администрация города, согласно федеральному закону.

Здание, построенное в начале 20 века, включили в план приватизации. Это решение приняли на сессии городской Думы, сообщает 35media.

Планируется, что конкурс на продажу здания будет объявлен в конце июля — начале августа. По заключению регионального органа охраны памятников, объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому и будет продаваться за копейки, но при этом владельцу эта покупка обойдется дорого: он будет обязан подготовить полный комплекс документации для реставрации здания, а затем восстановить дом в первоначальном виде.


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