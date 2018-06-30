В Вологде памятник архитектуры могут продать за рубль

Здание, построенное в начале 20 века, включили в план приватизации. Это решение приняли на сессии городской Думы, сообщает 35media.
Планируется, что конкурс на продажу здания будет объявлен в конце июля — начале августа. По заключению регионального органа охраны памятников, объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому и будет продаваться за копейки, но при этом владельцу эта покупка обойдется дорого: он будет обязан подготовить полный комплекс документации для реставрации здания, а затем восстановить дом в первоначальном виде.