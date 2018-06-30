Президент утвердил нацплан противодействия коррупции

Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, сообщает РИА Новости. Так, президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, поручено Совету Федерации, Государственной Думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также главам регионов.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа.