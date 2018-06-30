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В Пензе 1 июля откроется летняя школа «TeenГрад»

30 июня в 14:52 292 просмотра
«TeenГрад-2018» (12+) — главное и масштабное мероприятие региональной программы «1000-list-nick».

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С 1 по 10 июля на базе училища олимпийского резерва Пензенской области будет работать летняя школа «TeenГрад-2018» (12+) — главное и масштабное мероприятие региональной программы «1000-list-nick».

Школа соберет более 100 талантливых школьников: победителей и призеров конкурсов «Новатор-WEB», «Новатор-WEB 2.0», - и 20 педагогов.

«Участие школьников в «TeenГраде» — это уникальная возможность получить опыт предпринимательской и проектной деятельности, пространство для реализации своих бизнес-идей в сфере стартапов. Ребятам предоставится возможность развития мышления в области научно-технического творчества», — отметили в областном минпроме.

В рамках летней школы будут работать лаборатории: инженерное дело, 3D-моделирование, программирование, видео, дизайн, радиоэлектроника, маркетинг и PR, журналистика.

По завершению «TeenГрада» ребята получат сертификаты участников, юным инноваторам будет представлено место для дальнейшего развития своего технологического стартапа.


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