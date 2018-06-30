В «Тарханах» отреставрировали барский дом

Как сообщается на сайте музея, в первую очередь были выполнены работы по замене бетонной отмостки. Затем заменили все деревянные конструкции западной и восточной веранд, включая ступени, полы, ограждения и несущие колонны балконов мезонина. Все элементы обрабатывали специальными пропитывающими составами для увеличения огнестойкости и предотвращения развития биологических поражений.

Кроме того, заменены оконные блоки и часть деревянной обшивки наружных стен, покрашены фасады, металлическая кровля, полы.

«Надо отметить, что барский дом закрывался для посетителей всего на три дня (время высыхания покрашенных полов). Это принцип работы музея-заповедника — не прерывать надолго связи с посетителями», — подчеркнули в музее=заповеднике.

Напомним, 7 июля «Тарханы» примут традиционный Лермонтовский праздник поэзии (0+). с его программой можно ознакомиться здесь.