Министр образования попросил пензенцев не оставлять детей без присмотра
Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара
В Пензе фигурант дела Тюрина по пути на заседание подрезал судью
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе доработают концепцию благоустройства исторического центра
В зоне отдыха у горбольницы № 6 появится спасательный пост
Пензенец просит срочно построить ливневку на Шуисте
По поручению Ивана Белозерцева реконструируют лагерь «Радуга»
После жалобы пензенца на ул. Суворова спилили опасное дерево
В Пензенской области выплаты получили более 5,5 тысяч многодетных семей
На подъездах пензенских домов расклеили памятки для родителей
В «Белке» под Пензой открылась самая большая в РФ военно-историческая смена
Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства
Пензенец боится проезжать под «горбатым» мостом

В Пензе ищут поставщика для мощения территории Спасского собора

30 июня в 15:58 320 просмотров

В Пензе скоро приступят к мощению территории Спасского собора. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Встретился с подрядчиком Спасского кафедрального собора. Скоро рабочие приступят к мощению территории — идет поиск поставщика материала, который должен обладать определенными характеристиками», — написал в Twitter глава региона.

Напомним, рассматривало несколько вариантов мощения территории вокруг Спасского кафедрального собора. Два из них включали в себя различное комбинирование бетонной плитки и натурального камня, третий — только гранит.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...