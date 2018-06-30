В Пензе ищут поставщика для мощения территории Спасского собора

«Встретился с подрядчиком Спасского кафедрального собора. Скоро рабочие приступят к мощению территории — идет поиск поставщика материала, который должен обладать определенными характеристиками», — написал в Twitter глава региона.
Встретился с подрядчиком Спасского кафедрального собора. Скоро рабочие приступят к мощению территории-идет поиск поставщика материала, который должен обладать определенными характеристиками. pic.twitter.com/EKNs31Lhbn— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 июня 2018 г.
Напомним, рассматривало несколько вариантов мощения территории вокруг Спасского кафедрального собора. Два из них включали в себя различное комбинирование бетонной плитки и натурального камня, третий — только гранит.