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В Пензе доработают концепцию благоустройства исторического центра

30 июня в 17:14 234 просмотра

30 июня чиновники во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым на выездном совещании обсудили проект благоустройства территории возле Спасского кафедрального собора.

Они оценили ремонт тротуаров на улицах Кирова, Лермонтова, Белинского и Советская, который провели по проекту «Безопасные и качественные дороги», и обсудили варианты обустройства парковочных мест, пешеходных зон, развитие улицы Белинского, организацию подходов к храму со стороны улицы Кирова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев отметил, что должна быть продумана каждая деталь.

«Исторический центр города должен стать максимально комфортным и привлекательным для пензенцев и гостей города. Это очень важно, поэтому здесь параллельно реализуются сразу несколько проектов, один из которых «Безопасные и качественные дороги». Нужно учесть каждую деталь, чтобы соединить воедино все направления и успешно воплотить задуманную концепцию», — подчеркнул градоначальник.

Все предложения проанализируют и с их учетом доработают концепцию.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_organizoval_vyezdnoe_soveshchanie_77/

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