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Пензенцы возмущенны отсутствием парковки у офтальмологической больницы

1 июля в 09:54 166 просмотров
, а также запретом проезда на территорию медучреждений, где раньше разрешалась стоянка.

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Горожане недовольны отсутствием парковок у больниц, а также запретом проезда на территорию медучреждений, где раньше разрешалась стоянка.

В частности, одно из обращений поступило в «Жалобную книгу» информационного агентства.

«Хотелось бы узнать, на каком основании закрыли стоянку у Пензенской областной офтальмологической больницы. Приехали травмпункт с больным, пришлось бросать автомобиль под запрещающим знаком, так как не смогли заехать на парковку, которая, кстати, там есть. Но теперь там стоит знак, оповещающий, что стоянка действует только для сотрудников больницы.

На дороге машину нельзя оставлять, так как через каждые 50 м стоит знак, запрещающий стоянку. Это вообще законно? И как же быть пациентам, которые туда приезжают?» — поинтересовался пензенец.

По обращению редакция сделала официальные запросы.


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