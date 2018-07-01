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В Бессоновке «шестерка» разбила себе «морду»

1 июля в 10:08 124 просмотра

В селе Бессоновка Пензенской области на ул. Железнодорожной произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, «шестерка» врезалась в препятствие. Судя по фото, речь идет об ограждении на дороге.

Последствия аварии помогали ликвидировать сотрудники управления. Информации о пострадавших нет.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7126717/

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