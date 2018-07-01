В Бессоновке «шестерка» разбила себе «морду»

В селе Бессоновка Пензенской области на ул. Железнодорожной произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, «шестерка» врезалась в препятствие. Судя по фото, речь идет об ограждении на дороге.

Последствия аварии помогали ликвидировать сотрудники управления. Информации о пострадавших нет.