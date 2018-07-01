В Пензенской области ремонт школ должны завершить к середине августа (видео)

Более 40 школ Пензенской области отремонтируют к новому учебному году. На эти цели в рамках региональной программы выделено 200 миллионов рублей.

Приемка образовательных учреждений пройдет в середине августа. Как проходит подготовка к 1 сентября, проверяют специалисты регионального министерства образования. Глава ведомства посетил школу в Никольске.



Смонтировать ограждение для батарей — все что осталось из работ в спортивном зале третьей школы Никольска. Капитальный ремонт здесь начали еще в прошлом году. В спортзале заменили полы и окна, покрасили стены, кроме того, отремонтировали фасад, цоколь и кровлю. На днях завершили второй этап работ — во всем здании обновили систему отопления.

«Отопительная система нуждалась в капитальном ремонте, потому что прохладно было очень в школе. После ремонта, надеемся, будет очень тепло и комфортно», — рассказала Светлана Сосина, директор школы № 3 города Никольска.

Этим летом в коридорах школы заменили электропроводку и отремонтировали потолки. Сейчас в помещениях проводят косметический

ремонт. На все работы ушло около четырех миллионов рублей — почти половина суммы, выделенной на ремонт образовательных учреждений всего района в рамках региональной программы.

«В целом, на реализацию данных мероприятий в районе в образовательных организациях будет затрачено более 8 миллионов рублей. Сюда входят как ремонтные работы, так обеспечение пожарной безопасности, требований Роспотребнадзора», — пояснил Кирилл Федин, специалист

управления образования администрации Никольского района.

Контроль за исполнением программы — строгий. К тому же, в этом году в проект вошло больше объектов, чем в 2017-ом.

«Если мы первоначально планировали отремонтировать 30 школ, то в результате того, что средства были сэкономлены, еще 12 общеобразовательных организаций в районах Пензенской области, а в основном это сельские школы, будут капитально отремонтированы», — сказал Александр Воронков, министр образования Пензенской области.

Ремонт во всех школах, которые вошли региональную программу, должны завершить к 20 августа, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.