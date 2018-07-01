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В России с 1 июля на 10% выросли акцизы на сигареты

1 июля в 11:38 344 просмотра
, до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук.

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В России на 10% с 1 июля поднялись ставки акцизов на сигареты и папиросы, до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук.

Кроме того, начинает действовать эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота, пишет «Российская газета».

На упаковки будут наносить средства идентификации, а сведения о них — в информационную систему. Покупатель сможет через телефон отсканировать средство идентификации и через мобильное приложение передать информацию в систему. Это позволит получить информацию о месте производства и упаковки продукции.

При несоответствии данных на упаковке и в системе потребитель сможет через приложение направить уведомление о нелегальной продукции.


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