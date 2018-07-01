Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства
Журавлев хотел сообщить Ильину «об отверстии на отверстии», но не дозвонился
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Рецензия на фильм «Красотка на всю голову»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе ветераны Афганистана помогли сослуживцу
В Вадинском районе организуют зоологический заказник
На Шуисте для спасения дороги от затопления строят ливневку
Мэр предложил сделать отдых в «Юности» круглогодичным
Из Пензы вывезли несколько тонн зараженной гречихи
Пензенца беспокоит состояние Горбатова моста
В Пензе на ул. Володарского уродуют дорожные ограждения — горожане
Пензенцы возмущенны отсутствием парковки у офтальмологической больницы
Погода в Пензе на 1 июля
В Пензе доработают концепцию благоустройства исторического центра

В Куракино пытаются убрать стихийную свалку

1 июля в 12:40 362 просмотра
, на которую местные жители не раз жаловались в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

" data-title="В Куракино пытаются убрать стихийную свалку — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Куракино Сердобского района Пензенской области ликвидируют стихийную свалку, на которую местные жители не раз жаловались в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

Проект стартовал в прошлом году. На интерактивной карте — более ста меток, из них убрано уже более 40 мест скопления мусора. По мнению специалистов, которые отправились на место, чтобы оценить фронт работ, — свалку в Куракино должным образом не убрали. Сейчас назначен региональный оператор — это организация, которая возьмется за работу по расчистке территории, сообщает «Экспресс».

«Здесь был сделан вал. Местная администрация против того, чтобы жители сюда приезжали и сгружали мусор, но попытка была достаточно неудачная, так как, когда мы с вами пойдем туда, увидим, что мусор находится на поверхности и при этом опять же хочется сказать — те же самые жители, которые нам жалуются на свалки, этот же мусор и кидают. Ну так тоже нельзя!» — сказал Сергей Мельников, руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...