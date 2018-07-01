В Куракино пытаются убрать стихийную свалку

Проект стартовал в прошлом году. На интерактивной карте — более ста меток, из них убрано уже более 40 мест скопления мусора. По мнению специалистов, которые отправились на место, чтобы оценить фронт работ, — свалку в Куракино должным образом не убрали. Сейчас назначен региональный оператор — это организация, которая возьмется за работу по расчистке территории, сообщает «Экспресс».

«Здесь был сделан вал. Местная администрация против того, чтобы жители сюда приезжали и сгружали мусор, но попытка была достаточно неудачная, так как, когда мы с вами пойдем туда, увидим, что мусор находится на поверхности и при этом опять же хочется сказать — те же самые жители, которые нам жалуются на свалки, этот же мусор и кидают. Ну так тоже нельзя!» — сказал Сергей Мельников, руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта.